МО РФ сообщило о поражении артиллеристами склада ВСУ на краснолиманском направлении

«Военнослужащие расчетов самоходных артиллерийских установок “Мста-С” мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили полевой склад с боеприпасами и боевую бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции. В ходе боевой работы артиллеристы во взаимодействии с расчетами БПЛА подразделений разведки выполнили поражение склада боеприпасов, замаскированного в лесном массиве, а также бронетехнику, осуществляющую поддержку пехоты противника», — сказали в военном ведомстве.
Стрельба выполнялась с закрытой огневой позиции. Артиллерийские расчеты «Мста-С» группировки «Центр» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей украинской армии, продолжают наносить удары по укрепрайонам и скоплениям живой силы ВСУ, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, добавили в МО РФ.
«Недавно был уничтожен танк в окопе. По разведданным выслали беспилотник в этот квадрат, обнаружил данный танк», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Груша.
Другой российский военный с позывным Граф поделился, что ранее «была поражена американская система М777». «Отношение к боевой машине как к родной, потому что она нас хранит, бережет, своевременно спасает, поэтому отношение только бережное. Чувствуем ответственность, чтобы пехота прошла вовремя, чтобы расчистили им путь, поэтому работаем усердно», — отметил он.