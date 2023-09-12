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05:34 (мск), источник: ТАСС

МО РФ сообщило о поражении артиллеристами склада ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении с помощью самоходных артустановок «Мста-С». Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие расчетов самоходных артиллерийских установок “Мста-С” мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили полевой склад с боеприпасами и боевую бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции. В ходе боевой работы артиллеристы во взаимодействии с расчетами БПЛА подразделений разведки выполнили поражение склада боеприпасов, замаскированного в лесном массиве, а также бронетехнику, осуществляющую поддержку пехоты противника», — сказали в военном ведомстве.

Стрельба выполнялась с закрытой огневой позиции. Артиллерийские расчеты «Мста-С» группировки «Центр» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей украинской армии, продолжают наносить удары по укрепрайонам и скоплениям живой силы ВСУ, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, добавили в МО РФ.

«Недавно был уничтожен танк в окопе. По разведданным выслали беспилотник в этот квадрат, обнаружил данный танк», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Груша.

Другой российский военный с позывным Граф поделился, что ранее «была поражена американская система М777». «Отношение к боевой машине как к родной, потому что она нас хранит, бережет, своевременно спасает, поэтому отношение только бережное. Чувствуем ответственность, чтобы пехота прошла вовремя, чтобы расчистили им путь, поэтому работаем усердно», — отметил он.

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