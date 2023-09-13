08:30 (мск), источник: Известия
В Тверской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области, об этом сообщили местные власти в среду, 13 сентября.
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Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают экстренные службы.
Правительство региона также напомнило жителям, что в области действует запрет на использование беспилотников вне зависимости от их массы.
Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Также в ночь на 12 сентября атака украинского беспилотника была зафиксирована в городе Рыльске Курской области. Никто не пострадал.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.