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10:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав Карабаха сообщил о 20 погибших в результате взрыва бензовоза

Минздрав Нагорного Карабаха подтвердили гибель 20 человек в результате взрыва бензовоза. Еще 290 получили ранения и были доставлены в больницы.

Источник: Reuters

«В медцентры были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Семь человек скончались в больнице. Тела 13-и не опознаны. Десятки человек находятся в крайне тяжелом состоянии», — заявили в Минздраве (цитата по «Интерфаксу»).

Армянское агентство «Арменпресс» пишет о большом количестве пропавших без вести.

Вчера, 25 сентября, на АЗС на трассе Степанакерт—Аскеран взорвался бензовоз с топливом. На заправочной станции выдавали бензин тем, кто уезжал из региона в Армению. Изначально сообщалось о 200 пострадавших. Помощь им оказывали в том числе военные врачи российского медицинского отряда.

Лаура Кеффер

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