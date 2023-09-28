Главное
Спецоперация на Украине
02:35 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ташкенте прогремел мощный взрыв

В Ташкенте прогремел мощный взрыв в районе международного аэропорта. По информации узбекского издания Nova24, инцидент произошел на таможенном складе аэропорта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел в 02:55 по местному времени. После взрыва на месте происшествия начался сильный пожар. По информации очевидцев, пожаром охвачена большая территория. В близлежащих домах выбиты стекла, на месте событий работают сотрудники экстренных служб. «Взрывная волна была настолько сильная, что её ощутили жители Нуравшана примерно за 30 км от эпицентра», — рассказали жители Ташкента изданию Nova24.

Официальной информации о причинах взрыва и количестве пострадавших на данный момент нет.

Александр Кислов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Куда завезут нас электрические внедорожники
Кадыров показал видео избиения его сыном задержанного за поджог Корана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта