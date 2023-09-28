02:35 (мск), источник: Коммерсантъ
В Ташкенте прогремел мощный взрыв
В Ташкенте прогремел мощный взрыв в районе международного аэропорта. По информации узбекского издания Nova24, инцидент произошел на таможенном складе аэропорта.
Инцидент произошел в 02:55 по местному времени. После взрыва на месте происшествия начался сильный пожар. По информации очевидцев, пожаром охвачена большая территория. В близлежащих домах выбиты стекла, на месте событий работают сотрудники экстренных служб. «Взрывная волна была настолько сильная, что её ощутили жители Нуравшана примерно за 30 км от эпицентра», — рассказали жители Ташкента изданию Nova24.
Официальной информации о причинах взрыва и количестве пострадавших на данный момент нет.
Александр Кислов