В Донецке женщина пострадала в результате подрыва на мине «Лепесток»

«В результате подрыва на противопехотной мине “Лепесток” в Кировском районе по ул. Нефтяной пострадала женщина 1959 года рождения», — написал он в Telegram-канале.
Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале уточнил, что раненая женщина с травматической ампутацией стопы доставлена в медучреждение.
«Повреждены четыре жилых дома в Петровском районе Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке. Противник в течение дня совершил 11 обстрелов, выпущено 36 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибра 152, 155 мм», — добавил он.