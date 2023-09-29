07:24 (мск), источник: РБК

Минобороны заявило об уничтожении 11 украинских дронов ночью

Ночью над территорией России сбили 11 украинских дронов: один — в Калужской области, 10 — в Курской, заявило Минобороны. Курский губернатор Старовойт сообщил, что беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию, произошел пожар.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В ночь на 29 сентября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили одиннадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны.

Один из дронов сбили в Калужской области, остальные десять — в Курской, уточнило ведомство.

Ночью губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил о работе ПВО в регионе, а спустя десять минут заявил, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате загорелся один из трансформаторов, обесточенными остались пять населенных пунктов и больница. Данных о пострадавших Старовойт не привел.

Власти приграничных российских регионов регулярно заявляют об обстрелах городов и поселков. 28 сентября Старовойт сообщал о сбитом беспилотнике около села Макаровка Курчатовского района. Позже он рассказал о двух дронах возле села Горналь Суджанского района, которые обезвредили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Один из беспилотников сдетонировал при посадке, но пострадавших и разрушений не было, добавил губернатор.

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