Минобороны заявило об уничтожении 11 украинских дронов ночью

В ночь на 29 сентября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили одиннадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны.
Один из дронов сбили в Калужской области, остальные десять — в Курской, уточнило ведомство.
Ночью губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил о работе ПВО в регионе, а спустя десять минут заявил, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате загорелся один из трансформаторов, обесточенными остались пять населенных пунктов и больница. Данных о пострадавших Старовойт не привел.
Власти приграничных российских регионов регулярно заявляют об обстрелах городов и поселков. 28 сентября Старовойт сообщал о сбитом беспилотнике около села Макаровка Курчатовского района. Позже он рассказал о двух дронах возле села Горналь Суджанского района, которые обезвредили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Один из беспилотников сдетонировал при посадке, но пострадавших и разрушений не было, добавил губернатор.