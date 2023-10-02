Российский боец вытащил раненого украинца под обстрелами ВСУ

В распоряжении РИА появилось видео с эвакуацией бойца ВСУ, на них видно, что во время отхода «Кортеса» вместе с раненым украинцем артиллерия противника постоянно вела огонь по нему, пытаясь его уничтожить. Несмотря на удары, боец оказал пленному первую помощь.
«Поступил приказ, нужно было забирать пленного. Как там выдвигаться к пленному, как там, что там — засада там будет, не будет засады — никто не знал. Ребята на переднем краю прикрывали. Моя задача была прийти, выяснить, засада это или не засада, и забрать пленного. По ходу выяснилось, что он (пленный) сильно ранен. Нужно было оказывать ему помощь. У него были побиты пальцы, пришлось затянуть посильнее жгут и поставить обезболивающее. После этого он совсем поплыл», — сказал «Кортес».
Он добавил, что из-за плохого состояния пленного эвакуационной группе пришлось выдвинуться ближе к передовой линии, чем планировалось, чтобы помочь нести раненого. В этот момент ВСУ начали обстрел группы.
По словам «Кортеса», в какой-то момент снаряды стали ложиться совсем рядом с группой, и она оставила раненого и отступила, однако после того как обстрел закончился, вернулась за ним, в итоге пленный остался жив.
«Он оставался жив, он был ранен, неважно (что обстреливают), есть приказ, надо выполнять. Когда я его увидел, у него была такая ненависть в глазах, видно, что человек был измотан и измучен. Донес сколько мог. Нет, не жалко было (обезболивающего), жалко было уже самого человека. Когда я его видел (после эвакуации), он был жив. Дальнейшая судьба мне его неизвестна», — говорит он.
По словам «Кортеса», чтобы сохранить жизнь раненому и уговорить его сдаться в плен, он заговорил с ним на украинском языке, он, по всей видимости, решил, что за ним пришла группа эвакуации ВСУ и согласился встать.
«Он в шоке был, что в плен попал. Як на ридной мове с ним забалакали, он подумал свои, а тут я стою… Ну да, я сам с тех краев, корни оттуда… Как в детстве вспомнил слова, на самом деле это не украинский, а суржик… Я почему торопился забрать его — на той стороне никого не жалеют. Нас-то, понятно, они и своих не жалеют. Мог начаться минометный обстрел…», — рассказал боец.