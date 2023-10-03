Грабители напали на конгрессмена США и угнали его автомобиль

По данным правоохранительных органов, грабители украли личные вещи конгрессмена. По меньшей мере один из нападавших был вооружен, говорится в статье. Личность грабителей на данный момент не установлена.
По предварительным данным, сам Куэльяр не пострадал. Политик пока никак не комментировал ситуацию.
В июле 2022 года неизвестный с ножом напал на кандидата в губернаторы штата Нью-Йорк конгрессмена-республиканца Ли Зельдина во время предвыборной речи. Охранники конгрессмена смогли оттащить злоумышленника и задержать его.
Зельдин является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа и ранее выступал за отказ от признания результатов президентских выборов 2020 года.