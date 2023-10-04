02:31 (мск), источник: ТАСС

Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, никто не пострадал.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 4 октября. Система ПВО сбила воздушные цели над территорией Белгородской области, по предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели», — написал он.

Гладков добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Именно поэтому мы крестимся справа налево
Блинкен ответил на вопрос о возможности восстановления отношений между Россией и США
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта