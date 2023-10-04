02:31 (мск), источник: ТАСС
Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, никто не пострадал.
ТАСС, 4 октября. Система ПВО сбила воздушные цели над территорией Белгородской области, по предварительным данным, никто не пострадал.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели», — написал он.
Гладков добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.