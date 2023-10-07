05:12 (мск), источник: ТАСС

ВС РФ пресекли две попытки выдвижения пехоты ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Восток» пресекли две попытки выдвижения групп пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Они также уничтожили одну разведгруппу ВСУ, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке огня артиллерии пресечены две попытки выдвижения групп пехоты и попытка ротации подразделений ВСУ в районе Старомайорского. Также уничтожена разведгруппа противника в районе Червоного», — сказал Чехов. По его словам, артиллеристы РФ уничтожили украинскую БМП-2 в районе Углесборочной и группу пехоты противника в районе Времевки.

Чехов добавил, что в контрбатарейной борьбе противник потерял пять минометных расчетов, а барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку Paladin в районе Времевки.

«Штурмовыми подразделениями улучшено тактическое положение в районах Новомихайловки, севернее Никольского, западнее Новодонецкого и Новозлатополя. Заняты более десятка опорных пунктов противника, уничтожена живая сила, два боевика сдались в плен», — рассказал Чехов. По его словам, российские артиллеристы уничтожили узел связи и станцию радиоэлектронной борьбы противника в Новомихайловке.

Авиация группировки поразила живую силу и технику ВСУ в районе Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и к северу от Приютного, также сообщил он.

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