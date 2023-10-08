Источник: члены «Правого сектора»* убили 22 мирных жителя в Снигиревке

«Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они (погибшие. — Прим. ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов», — сказал собеседник агентства.
По его словам, убийства произошли 13 сентября, а среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик «Правого сектора»* Евгений Караван 1990 года рождения.
«Оперативным способом мы получили данные пятерых погибших граждан Украины», — добавил источник.
Кравченко А. И. 1963 года рождения; Довгаль В. А. 1985 года; Симцова А. К. 1977 года; Ремзов Сергей Артурович 1980 года;Сельский Юрий Михайлович 1977 года.
После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к региону из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят ВСУ.
*Запрещенная в России террористическая организация.