10:25 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: члены «Правого сектора»* убили 22 мирных жителя в Снигиревке

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 окт — РИА Новости. Жители Снигиревки в занятой ВСУ части Херсонской области сообщили об убийстве националистами «Правого сектора»* 22 человек за их пророссийские взгляды, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они (погибшие. — Прим. ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, убийства произошли 13 сентября, а среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик «Правого сектора»* Евгений Караван 1990 года рождения.

«Оперативным способом мы получили данные пятерых погибших граждан Украины», — добавил источник.

Он привел их список:

Кравченко А. И. 1963 года рождения; Довгаль В. А. 1985 года; Симцова А. К. 1977 года; Ремзов Сергей Артурович 1980 года;Сельский Юрий Михайлович 1977 года.

После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к региону из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят ВСУ.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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