13:04 (мск), источник: ТАСС
Число погибших палестинцев в секторе Газа возросло до 1 055
Еще 5 184 человека пострадали, сообщило Министерство здравоохранения Палестины.
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ТАСС, 11 октября. По меньшей мере 1 055 палестинцев погибли в секторе Газа с начала обострения конфликта, 5 184 человека пострадали. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины в своем Telegram-канале.
«1 055 человек погибли, около 5 184 пострадали в секторе Газа, еще 23 человека погибли на Западном берегу, около 130 ранены», — говорится в заявлении ведомства.