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13:04 (мск), источник: ТАСС

Число погибших палестинцев в секторе Газа возросло до 1 055

Еще 5 184 человека пострадали, сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

Источник: AP 2023

ТАСС, 11 октября. По меньшей мере 1 055 палестинцев погибли в секторе Газа с начала обострения конфликта, 5 184 человека пострадали. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины в своем Telegram-канале.

«1 055 человек погибли, около 5 184 пострадали в секторе Газа, еще 23 человека погибли на Западном берегу, около 130 ранены», — говорится в заявлении ведомства.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
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