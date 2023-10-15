Помощницу семьи Сергея Шнурова винят в кражах

По данным «Ъ», практически одновременно с передачей полицией дела в надзорное ведомство с просьбой к Хамовническому межрайонному прокурору Всеволоду Ситникову вернуть уголовное дело для проведения дополнительного расследования обратился адвокат Анастасии Кулигиной Ярослав Пакулин. «После ознакомления с 15 томами уголовного дела мы нашли в них ряд серьезных недостатков и недоработок, которые не позволяют направить его для рассмотрения по существу в суд», — сообщил защитник, настаивающий на проведении «ряда необходимых дополнительных следственных действий».
Само уголовное дело, по информации «Ъ», было возбуждено 7 декабря прошлого года следователями ОМВД по району Хамовники. Поводом стало заявление Ольги Шнуровой, обвинившей помощницу семьи в краже денег со счета.
Согласно материалам дела, сам факт кражи вскрылся случайно.
32-летняя Анастасия Кулигина, являясь преподавателем иностранных языков по образованию, давно вращается в шоу-бизнесе. Она была личным помощником у нескольких известных певиц, включая одну из участниц группы «ВИА Гра».
Три года назад девушка работала на RTVI в бытность Сергея Шнурова главным продюсером канала. Затем после его ухода с ТВ перешла на работу в его семью. Она пользовалась практически неограниченным доверием как самого лидера «Ленинграда», так и его нынешней, четвертой жены Ольги, в девичестве Абрамовой — дочери крупного уральского бизнесмена.
Поначалу она заведовала бытовыми вопросами, но со временем ей стали давать и более ответственные поручения, в том числе с выездом в другие города и за границу.
При этом помощница имела доступ в квартиру четы в столичном районе Хамовники, а также ведала одним из банковских счетов госпожи Шнуровой — для оплаты оказываемых семье артиста услуг и перевода зарплаты обслуживающему персоналу, в том числе самой себе.
Анастасия регулярно оплачивала со своей карты расходы, а потом возмещала эти траты со счета Ольги Шнуровой.
Скандал разразился осенью прошлого года, когда Шнуровы попросили помощницу приобрести три бутылки дорогого вина. Покупка была сделана, а с карты хозяйки списали 180 тыс. руб., хотя реальная стоимость была 150 тыс.
Случайно выяснив это расхождение, Ольга Шнурова начала проверку всех банковских операций и обнаружила многочисленные переводы на карту помощницы. Кулигина предоставила все свои расходные записи и выписки по счетам, удалив затем по требованию хозяйки все файлы, в которых могли содержаться фотографии или сведения о семье и быте Шнуровых, но не смогла предотвратить подачу заявления в полицию.
Уголовное дело было возбуждено о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), предполагающей до десяти лет заключения.
Девушка была задержана, а следователи обратились в суд с ходатайством о ее аресте. Однако Хамовнический райсуд Москвы в этом отказал, ограничившись домашним арестом в Павловом Посаде, где обвиняемая проживала с матерью и откуда ездила на работу. Интересно, что потерпевшие через своего адвоката пытались обжаловать это решение в Мосгорсуде, требуя отправить обвиняемую в СИЗО. В качестве доводов, как следует из судебных документов, указывалось наличие у нее загранпаспорта и знание «анкетных данных потерпевшей и ее родственников, в том числе места жительства». «Следовательно, обвиняемая может угрожать потерпевшей и оказать давление на свидетелей», — говорилось в жалобе. Однако апелляционная инстанция ужесточить меру пресечения отказалась.
Анастасия Кулигина решила, что в ее положении лучше рассказать следствию обо всех случаях, когда она необоснованно пользовалась деньгами Шнуровых в своих целях.
Всего в ходе следствия был выявлен 61 эпизод переводов с карты госпожи Шнуровой. Суммы варьировалась от 1−2 тыс. до нескольких десятков тысяч рублей.
При этом следствие признало большую часть переводов обоснованными, на общую сумму порядка 8−9 млн руб., поэтому общий ущерб за девять месяцев ее работы, согласно материалам дела, составил немногим более 2 млн руб. вместо изначально указанных в заявлении в полицию 11 млн. Анастасия Кулигина признала вину в этой части обвинения и заявила, что «готова приложить все силы, чтобы возместить ущерб».
Все эти хищения следствие вменило в вину девушке раздельно, квалифицировав каждое из них как кражу с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), что грозит шестью годами заключения независимо от ущерба. Ольга Шнурова, признанная потерпевшей, по некоторым данным, затруднилась сказать, является ли ущерб для нее значительным, а ее звездный супруг при даче показаний лишь посетовал, что помощница после выявленных злоупотреблений утратила доверие.
При этом Анастасия Кулигина наотрез отказалась признавать, что причастна к краже наличных 3,5 млн руб., в которой ее обвинила госпожа Шнурова.
По версии супругов, около года назад помощнице передали гонорар лидеру группы за выступление на частном мероприятии. Как считает следствие, девушка получила на улице пакет с наличными, занесла его в квартиру Шнуровых, но потом вышла оттуда с ним же. Как пояснил «Ъ» господин Пакулин, его подзащитная утверждает, что выложила пачки 5-тысячных купюр, как ей и было предписано, в гардеробной, а пустой пакет оставила себе.
Одним из доказательств, по мнению адвоката, являются видеозаписи с камер наблюдения в квартире. На них видно, как помощница с пакетом минует прихожую, заходит в гардеробную, а потом выходит оттуда, роняя его на ходу. «Видно, что заходит она с увесистым пакетом, а когда пакет выпадает из рук, в нем как будто ничего нет», — пояснил защитник.
По его словам, подтвердить версию Анастасии Кулигиной и ее невиновность по этому эпизоду могла бы видеотехническая экспертиза и следственный эксперимент.
«Стоило просто сравнить, как падает пустой пакет и пакет с 700 купюрами общим весом порядка 800 г, но нам в этом простейшем эксперименте отказали в связи с тем, что следователю виднее», — рассказал господин Пакулин.
Он не исключил, что версию защиты теперь захотят проверить прокуратура и суд.
Также перед ними защитник намерен поставить вопрос об «искусственном раздутии обвинения» и необходимости квалифицировать 61 эпизод кражи с банковского счета как один эпизод присвоения или растраты вверенных средств (ст. 160 УК РФ), «поскольку потерпевший один, банковская карта одна, стало быть, и преступление одно и длящееся». Защитник полагает, что на эпизоды дело разбили для улучшения статистики по раскрытию краж.
Представитель супругов Шнуровых от комментариев категорически отказался, заявив, что «стеснен адвокатской тайной».