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Палестино-израильский конфликт
04:31 (мск), источник: Life.ru

Установлена личность преступника, напавшего на людей в центре Брюсселя

Установлена личность преступника, расстрелявшего людей в центре Брюсселя. По данным портала Sudinfo, им оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.

Источник: Reuters

По данным портала, мужчина жил в брюссельской коммуне Скарбек, в его доме прошёл обыск. При этом сам террорист всё ещё остаётся на свободе и передвигается по городу. Официального подтверждения личности мужчины не поступало. В видеообращении, где он признался в принадлежности к террористической группировке, он представился иначе — как Слайем Слума.

Напомним, стрельба произошла вчера вечером в центре Брюсселя. Неизвестный открыл огонь на оживлённой улице, в ходе чего были убиты два футбольных фаната из Швеции. Некоторые получили ранения. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги, сейчас идёт его поиск. Позднее он распространил видео, в котором сообщил о принадлежности к ИГИЛ*. Также известно, что террорист был известен силовикам радикальными взглядами.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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