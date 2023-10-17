Установлена личность преступника, напавшего на людей в центре Брюсселя

По данным портала, мужчина жил в брюссельской коммуне Скарбек, в его доме прошёл обыск. При этом сам террорист всё ещё остаётся на свободе и передвигается по городу. Официального подтверждения личности мужчины не поступало. В видеообращении, где он признался в принадлежности к террористической группировке, он представился иначе — как Слайем Слума.
Напомним, стрельба произошла вчера вечером в центре Брюсселя. Неизвестный открыл огонь на оживлённой улице, в ходе чего были убиты два футбольных фаната из Швеции. Некоторые получили ранения. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги, сейчас идёт его поиск. Позднее он распространил видео, в котором сообщил о принадлежности к ИГИЛ*. Также известно, что террорист был известен силовикам радикальными взглядами.
*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.