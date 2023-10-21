14:06 (мск), источник: ТАСС

Рогов заявил об успешном проведении контратак в районе Новодонецкого в ДНР

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Российские силы на времевском направлении провели успешные контратаки, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько десятков военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На времевском направлении идут контратаки со стороны российских сил, особенно успешны в районе Новодонецкого. Несколько десятков боевиков [ВСУ] уничтожено. Активно работает наша артиллерия», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, в районе села Приютного, по словам Рогова, российские войска вывели противника из лесополосы и взяли под контроль освобожденный участок.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.

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