01:31 (мск), источник: Аргументы и факты
Сбитая в Донецке ракета HIMARS стала российским трофеем
По оценкам специалистов, большая часть электроники ракеты уцелела.
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Российским военным удалось получить трофейный снаряд американской РСЗО HIMARS благодаря точной работе средств ПВО, передает РИА Новости.
Снаряд был своевременно сбит и упал в Буденновском районе города практически неповрежденным.
По оценкам специалистов, большая часть электроники HIMARS уцелела, что бывает крайне редко.
Как сообщалось ранее, украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку, в том числе кассетными боеприпасами, в субботу, 21 октября.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин также выразил мнение, что российская армия сможет уверенно противостоять американским ракетам ATACMS, которые были отправлены Украине.