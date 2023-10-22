01:31 (мск), источник: Аргументы и факты

Сбитая в Донецке ракета HIMARS стала российским трофеем

По оценкам специалистов, большая часть электроники ракеты уцелела.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Российским военным удалось получить трофейный снаряд американской РСЗО HIMARS благодаря точной работе средств ПВО, передает РИА Новости.

Снаряд был своевременно сбит и упал в Буденновском районе города практически неповрежденным.

По оценкам специалистов, большая часть электроники HIMARS уцелела, что бывает крайне редко.

Как сообщалось ранее, украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку, в том числе кассетными боеприпасами, в субботу, 21 октября.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин также выразил мнение, что российская армия сможет уверенно противостоять американским ракетам ATACMS, которые были отправлены Украине.

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