17:29 (мск), источник: Ведомости

Губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный поселок Теткино Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Сегодня днем со стороны Украины обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света», — написал он.

Один из домов также пострадал из-за осколков, власти окажут помощь в ремонте, добавил губернатор.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Белгородской, Курской областях и некоторых других регионах установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в указанных субъектах России бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее в середине октября три села и поселок в Глушковском районе Курской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины, сообщал Старовойт. 13 октября при обстреле со стороны Украины в селе Козино Рыльского района было повреждено здание школы.

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