Губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка в Курской области

«Сегодня днем со стороны Украины обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света», — написал он.
Один из домов также пострадал из-за осколков, власти окажут помощь в ремонте, добавил губернатор.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Белгородской, Курской областях и некоторых других регионах установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в указанных субъектах России бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.
Ранее в середине октября три села и поселок в Глушковском районе Курской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины, сообщал Старовойт. 13 октября при обстреле со стороны Украины в селе Козино Рыльского района было повреждено здание школы.