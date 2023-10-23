Российские войска отразили три атаки ВСУ на купянском направлении

«В ходе боевых действий на купянском направлении подразделение группировки войск “Запад”, используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки и Синьковки», — сказал Зыбинский.
«Уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады в районе Огурцова и станция радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области», — сказал Зыбинский.
Он уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены три минометных расчета в районах Петропавловки, Новоегоровки и Новоселовки. Общие потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля.