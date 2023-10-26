26 октября, источник: ТАСС

В Белгородской области задержали мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

БЕЛГОРОД, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали жителя региона, планировавшего выехать на Украину и воевать против российских войск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена попытка гражданина России выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Житель Ракитянского района Белгородской области 1995 года рождения планировал незаконно пересечь госграницу России, чтобы перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях в составе запрещенного в России вооруженного формирования. Для этого он ознакомился с порядком вступления в террористическую организацию посредством электронной почты, указанной в Telegram-боте, а также пытался связаться с кураторами, предварительно заполнив анкету для вступления в ее ряды.

Мужчину задержали на территории Белгородского района, в отношении него возбудили и расследуют уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России (приготовление к государственной измене) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России (приготовление к участию в деятельности террористической организации). «Санкции по статьям предусматривают наказание в виде длительных сроков лишения свободы», — добавили в ведомстве.

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