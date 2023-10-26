В Белгородской области задержали мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

«Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена попытка гражданина России выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Житель Ракитянского района Белгородской области 1995 года рождения планировал незаконно пересечь госграницу России, чтобы перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях в составе запрещенного в России вооруженного формирования. Для этого он ознакомился с порядком вступления в террористическую организацию посредством электронной почты, указанной в Telegram-боте, а также пытался связаться с кураторами, предварительно заполнив анкету для вступления в ее ряды.
Мужчину задержали на территории Белгородского района, в отношении него возбудили и расследуют уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России (приготовление к государственной измене) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России (приготовление к участию в деятельности террористической организации). «Санкции по статьям предусматривают наказание в виде длительных сроков лишения свободы», — добавили в ведомстве.