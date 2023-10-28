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15:29 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД заявил о западных компонентах в используемых для атаки на Курскую АЭС дронах

Предварительно, в используемых для атаки на Курскую атомную электростанцию (АЭС) беспилотниках были поставляемые Западом компоненты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 26 октября года была пресечена атака трех беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. В пресс-службе станции позднее уточнили, что инфраструктурный объект работает в штатном режиме, радиационный фон на АЭС и близ нее находится в норме на уровне природных значений.

«По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», — указала Захарова.

Дипломат уточнила, что один из беспилотников врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.

Украина неоднократно пыталась атаковать Курскую АЭС. Так, в июле самодельный беспилотник, который двигался на реактивной тяге, взорвался в Курчатове недалеко от АЭС, его обломки упали на жилой дом.

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