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Палестино-израильский конфликт
22:32 (мск), источник: ТАСС

ВКС РФ поразили подземные укрытия боевиков, обстреливавших правительственные силы Сирии

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили подземные укрытия и пункты управления боевиков, причастных к обстрелам правительственных войск Сирии, в провинциях Латакия и Идлиб. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Источник: AP 2023

Он сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ): два в провинции Алеппо и один в провинции Латакия.

«ВКС России нанесли авиационные удары по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены подземные укрытия и пункты управления незаконных вооруженных формирований в районах населенных пунктов Кбана провинции Латакия, Бариша и Эриха провинции Идлиб», — сообщил Кулить.

Замруководителя центра добавил, что за сутки зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны проамериканской коалиции, связанный с не согласованным с российской стороной полетом беспилотника.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции», — добавил Кулить.

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