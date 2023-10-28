ВКС РФ поразили подземные укрытия боевиков, обстреливавших правительственные силы Сирии

Он сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ): два в провинции Алеппо и один в провинции Латакия.
«ВКС России нанесли авиационные удары по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены подземные укрытия и пункты управления незаконных вооруженных формирований в районах населенных пунктов Кбана провинции Латакия, Бариша и Эриха провинции Идлиб», — сообщил Кулить.
Замруководителя центра добавил, что за сутки зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны проамериканской коалиции, связанный с не согласованным с российской стороной полетом беспилотника.
«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции», — добавил Кулить.