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Палестино-израильский конфликт
19:16 (мск), источник: ТАСС

СМИ: больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа обстреляли

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Здание больницы «Аль-Кудс», расположенной на севере сектора Газа, подверглось обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Источник: AP 2023

По его данным, по окрестностям больницы было выпущено несколько снарядов. По предварительной информации, под удар попало расположенное позади больничного комплекса здание.

Министерство внутренних дел Палестины на своей официальной странице в Telegram-канале подтвердило, что «некоторое время назад израильские силы нанесли удар по окрестностям больницы “Аль-Кудс”».

Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца проинформировало, что получило от израильских властей повторное предписание эвакуировать людей из медицинского учреждения.

В понедельник представитель руководства Палестинского общества Красного Полумесяца Абдель Азиз Абу Аиша заявил, что процесс эвакуации госпиталя в настоящее время невозможен из-за нахождения в нем около 12 тыс. перемещенных лиц и более 400 пациентов, в числе которых много женщин и детей.

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