21:11 (мск), источник: РБК
Старовойт сообщил об обстреле деревни в Курской области
Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала деревня Городище Рыльского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
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По словам главы региона, при обстреле никто не пострадал, также не было нарушения в работе электричества и газоснабжения. «Подомовой обход продолжается, при необходимости окажем помощь в ремонте поврежденного имущества», — добавил он.
В последний раз деревня Городище попала под обстрел 25 октября. Тогда были повреждены фасады, окна и заборы трех домовладений. В населенном пункте был перебит газопровод и нарушено электроснабжение, сообщил тогда Старовойт.
В тот же день ВСУ обстреляли еще три населенных пункта в регионе. В селе Козино в результате обстрела выбило стекла в здании сельского клуба, в селе Попово-Лежачи повреждения получил легковой автомобиль, в селе Тёткино разрушений не было.
Курская область граничит на западе и юго-западе с Сумской областью Украины.