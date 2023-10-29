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Палестино-израильский конфликт
21:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Толпа парализовала работу аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс из Тель-Авива

Работа махачкалинского аэропорта Уйташ частично парализована из-за акции протеста против прибытия в Дагестан пассажиров рейсом из Израиля.

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Несколько тысяч человек собрались вечером в воскресенье незадолго до прилета авиарейса из Тель-Авива в аэропорту Махачкалы. Свой протест против прибытия на территорию Дагестана «беженцев» из Израиля участники акции выражали возгласами во славу Аллаха и в поддержку народа Палестины перед въездом на территорию аэропорта и непосредственно перед международным терминалом.

Затем несколько сот агрессивно настроенных мужчин прорвались в помещение терминала. Другие группы собравшихся организовали собственный «досмотр» отъезжающих от аэропорта машин, проверяя паспорта у прибывших пассажиров.

Часть протестующих прорвались на взлетную полосу аэропорта. Сотрудники правоохранительных органов пытаются уговорами и выстрелами в воздух воспрепятствовать происходящему, однако их сил явно недостаточно для того, чтобы взять ситуацию под контроль.

По данным «Осторожно, новости», в аэропорт вошли бойцы Росгвардии.

Юлия Рыбина, Махачкала

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