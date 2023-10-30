11:15 (мск), источник: © РИА Новости
По судоремонтному заводу в районе Одессы нанесен удар
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. По судоремонтному заводу в районе Одессы нанесен удар, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
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«В том числе атакован судоремонтный завод под Одессой», — написал он.
Утром в Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу. Позже местные СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.