В России выросла заболеваемость COVID-19

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,32 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 72 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3781 человек с коронавирусом, что на 19,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах России, в том числе в 28 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 20 754 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 32% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умер 61 человек, уточнили в оперштабе.