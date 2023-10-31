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11:29 (мск), источник: © РИА Новости

В России выросла заболеваемость COVID-19

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 30,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Источник: © РИА Новости

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,32 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 72 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.

За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3781 человек с коронавирусом, что на 19,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах России, в том числе в 28 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.

Выздоровели за неделю 20 754 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 32% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умер 61 человек, уточнили в оперштабе.

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