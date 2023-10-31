Российская ПВО сбила восемь ракет Storm Shadow, МиГ-29 и Ми-8 за сутки

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолет МиГ-29, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области. Перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты “Нептун”, а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотника в ЛНР и ДНР.
Всего с начала спецоперации было уничтожено украинских военных 518 самолетов, 254 вертолета, 8464 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13044 танка и других боевых бронированных машин, 1172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6929 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14797 единиц специальной военной автомобильной техники.