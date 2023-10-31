В Ростове-на-Дону профессору вынесли приговор за взятки от студентов

«Октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении Виктории Проходной. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», — говорится в сообщении.
В ходе судебного процесса было установлено, что подсудимая — профессор кафедры медицинского университета — в период с марта 2017 года по март 2020 года получила от студентов учебного заведения взятки в общей сумме более 490 тысяч рублей. Деньги от студентов женщина получала через посредника за проставление зачетов и экзаменов «без фактической проверки знаний».
«Суд приговорил фигурантку к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в прокуратуре региона. Помимо этого, суд назначил женщине штраф в размере 500 тысяч рублей, и установил запрет на занятие преподавательской деятельностью сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.