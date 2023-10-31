22:19 (мск), источник: ТАСС

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В городе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — говорится в сообщении.

В городе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта, добавили в свою очередь в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

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