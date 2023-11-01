01:21 (мск), источник: Lenta.Ru

В Киеве и 11 областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

В частности, сигналы звучат в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Черновецкой и Черкасской областях. Кроме того, в Черниговской области сообщают о взрывах. Также звуки разрывов слышны в Кременчуге, передает издание «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что в Миргороде Полтавской области произошли взрывы. По предварительной информации, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Воздушные силы Украины заявили о тактической активности российской авиации, в связи с чем в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Киеве рассказали о бунтующих против Зеленского украинцах
Российских военных заподозрили в расправе над семьей из девяти человек в ДНР. Что известно о преступлении в Волновахе?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта