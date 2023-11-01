14:54 (мск), источник: РИА Новости
Над Херсонской областью сбили семь украинских ракет
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные сбили семь украинских ракет над Херсонской областью, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
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«Только что наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы Российской Федерации. Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым», — написал глава региона.
Большинство ракет уничтожили в воздухе, две сдетонировали на земле, в пустынном районе на Арабатской стрелке, уточнил Сальдо. Люди и инфраструктура не пострадали.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что Вооруженные силы наносили удары по различным воздушным целям над Крымом. Вскоре в городе отменили воздушную тревогу, которая длилась более двух часов.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
В минувший понедельник украинские войска запустили восемь ракет Storm Shadow по Крыму, российские системы ПВО сбили все цели.