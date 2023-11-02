В Белгородской области за сутки зафиксировали около 140 прилетов со стороны ВСУ

«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено четыре снаряда из РСЗО “Град”. Есть пострадавший — после операций мужчина остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате обстрела выявлены разрушения на территории двух предприятий. Также повреждены два легковых автомобиля», — написал он.
В районе поселка Батрацкая Дача в Шебекинском округе 1 ноября системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. По селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили пять танковых снарядов, также на территории села с БПЛА сброшен один осколочных боеприпас. «Под артиллерийский обстрел попало село Середа — зафиксировано четыре прилета. Также в Середе противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. По хутору Балки выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Муром и МАПП “Шебекино” — пять и три минометных снаряда соответственно», — проинформировал глава региона.
В Белгородском районе в среду по селу Щетиновка ВСУ выпустили 31 артиллерийский снаряд и 31 гранатометный выстрел. Над селом Новая Деревня системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа, над селом Солнцевка — два БПЛА противника.
В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Казачье-Рудченское — зафиксировано шесть прилетов. В Валуйском округе по селу Долгому выпущено 16 артиллерийских и 20 минометных снарядов.
В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Пороз — установлено семь прилетов. По окраине села Заречье-Первое выпущено два минометных снаряда. «Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.