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5 ноября, источник: m24.ru

Задержан стрелявший в ресторане в центре Москвы

Столичная прокуратура рассказала о происшествии.

Источник: РИА "Новости"

В Москве задержан злоумышленник, открывший стрельбу в ресторане в центре города. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичной Прокуратуры.

«По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения», — говорится в публикации.

По данным надзорного ведомства, пострадавших госпитализировали с травмами различной степени.

Правоохранители задержали стрелявшего. Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.

Ранее мужчина обстрелял из пневматического пистолета полицейских, обезвредивших его жену, выстрелившую из аэрозольного пистолета в Троицке.

Уточняется, что на Академической площади произошел конфликт между двумя женщинами. Одна из них, приблизившись к полицейским, достала из кармана аэрозольной пистолет и выстрелила вверх. Подобные действия были пресечены.

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