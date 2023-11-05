5 ноября, источник: m24.ru
Задержан стрелявший в ресторане в центре Москвы
Столичная прокуратура рассказала о происшествии.
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В Москве задержан злоумышленник, открывший стрельбу в ресторане в центре города. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичной Прокуратуры.
«По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения», — говорится в публикации.
По данным надзорного ведомства, пострадавших госпитализировали с травмами различной степени.
Правоохранители задержали стрелявшего. Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.
Ранее мужчина обстрелял из пневматического пистолета полицейских, обезвредивших его жену, выстрелившую из аэрозольного пистолета в Троицке.
Уточняется, что на Академической площади произошел конфликт между двумя женщинами. Одна из них, приблизившись к полицейским, достала из кармана аэрозольной пистолет и выстрелила вверх. Подобные действия были пресечены.