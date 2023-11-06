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6 ноября, источник: Om1.ru

В Омской области пьяный водитель сбил двух велосипедистов и скрылся

Пострадавшие доставлены в больницу.

Источник: Om1.ru

В воскресенье, 5 ноября, около посёлка Центрально-Любинский Любинского района произошла авария. По данным ГИБДД, 32-летний водитель ВАЗа сбил двух велосипедистов, которые двигались по краю дороги.

Виновник оставил автомобиль недалеко от места ДТП, а сам ушёл пешком. Двое пострадавших — 41-летний мужчина и 9-летняя девочка — с различными травмами были доставлены в больницу.

Водителя нашли. Оказалось, что во время аварии мужчина был пьян. По данному факту назначена проверка.

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