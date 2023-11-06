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6 ноября, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Белорус-дальнобойщик умер в кабине своей фуры в Италии

Причиной смерти водителя белоруса в Италии стало «внезапное сильное заболевание».

Источник: Комсомольская правда

47-летний белорус-дальнобойщик умер в кабине своей фуры в Италии. Это произошло в провинции Лоди, где он остановился на ночевку, сообщает издание il Cittadino.

Его обнаружил утром коллега, который пришел узнать, почему водитель не готовится к выезду по маршруту. Он вызвал медиков, однако те лишь констатировали смерть, вызванную, как сказано в сообщении, «внезапным сильным заболеванием».

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