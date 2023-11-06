6 ноября, источник: АиФ Екатеринбург
Уралец ехал в алкомаркет за добавкой и попался ГИБДД
Инспекторы ДПС отстранили его от вождения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Кировграде сотрудники ГИБДД отстранили от вождения гражданина, который, будучи пьяным, направлялся за рулём в алкомаркет, чтобы приобрести ещё спиртное. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.
Мужчина управлял автомобилем «Мазда». Инспекторы ДПС отстранили его от вождения. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Автомобиль водителя поместили на спецстоянку. Сотрудники ГИБДД призывают население не рисковать жизнями и не садиться пьяным за руль.