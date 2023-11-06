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6 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Плотник разбился насмерть на стройке школы в Могилеве

Погибший находился на ригеле без страховочного ремня и в незастегнутой каске, что является нарушением правил техники безопасности рабочий.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Рабочий получил смертельную травму в Могилеве, сообщает Следственный комитет Беларуси.

«Вечером 5 ноября на площадке, где осуществляется строительство новой школы, в результате падения с высоты смертельно травмирован плотник», — говорится в сообщении ведомства.

Погибшему было 50 лет.

По предварительным данным, мужчина упал с ригеля первого этажа на железобетонную поверхность во время проведения работ по устройству монолитных участков.

Следователи выяснили, что погибший находился на ригеле без страховочного ремня и в незастегнутой каске, что является нарушением правил техники безопасности.

Проверку по этому факту проводит Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета, следователи выясняют причины случившегося.

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