05:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
3-летний мальчик умер, съев котлету из говядины
Следователи возбудили уголовное дело.
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Трагедия произошла в одной из деревень Красноярского края. 3-летний мальчик почувствовал себя плохо, после того как съел котлету из говядины. Ребенок скончался в медучреждении спустя два часа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Назначена экспертиза для установления точной причины смерти, передает Newslab.ru (18+).
Уточняется, что родители мальчика также ели мясо, однако их самочувствие в норме.