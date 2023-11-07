08:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Знал, где и когда он будет: в Приморье неизвестный застрелил водителя «Лэнд Крузера»
В Уссурийске заведено уголовное дело по факту убийства мужчины огнестрельным оружием.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Казалось бы, лихие 90-е давно прошли, но в Уссурийске 6 ноября в оживленном районе произошло убийство, которое напоминает истории про бандитов и криминальные разборки. Водитель «Лэнд Крузера» припарковал свое авто у магазина на Владивостокском шоссе, как вдруг раздались выстрелы. Тот, кто стрелял, очевидно знал, где и когда будет его жертва. Преступник попал прямо в цель и убил мужчину, оставив несколько следов от пуль на капоте, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет.
Стрелявший скрылся с места преступления, его сейчас разыскивают. Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Чудом пули не задели никого поблизости, хотя это вполне могло произойти, учитывая темное время суток.
«На месте происшествия проведен осмотр, назначены судебные экспертизы, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к преступлению», — добавили в СК.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как мужчина погиб от пули в ходе бандитской разборки во Владивостоке. Видео с дракой и пальбой попало на камеры очевидцев.