08:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Поездка без прав закончилась моргом: в Приморье утонул автомобиль с двумя парнями
В Приморье двое парней без водительских прав погибли в ДТП, упав в воду.
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В Приморье выловили из реки машину с двумя телами в понедельник, 6 ноября. В этот день в крае бушевала непогода. Проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Трагедия произошла на 167 километре автодороги Раздольное — Хасан. По данным полиции 24-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением и слетел с дороги. Автомобиль перевернулся и упал в воду. И водитель, и его 23-летний пассажир (житель Посьета) скончались на месте.
Полиция назначила исследования, которые позволят установить все причины происшествия и прояснить картину ДТП. Вероятно, неопытному водителю помешали последствия разгула стихии — гололедица или плохая видимость.
Накануне во Владивостоке пришлось буквально вытаскивать некоторые утонувшие после дождя авто.