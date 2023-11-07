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08:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Поездка без прав закончилась моргом: в Приморье утонул автомобиль с двумя парнями

В Приморье двое парней без водительских прав погибли в ДТП, упав в воду.

Источник: ГУ МВД

В Приморье выловили из реки машину с двумя телами в понедельник, 6 ноября. В этот день в крае бушевала непогода. Проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Трагедия произошла на 167 километре автодороги Раздольное — Хасан. По данным полиции 24-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением и слетел с дороги. Автомобиль перевернулся и упал в воду. И водитель, и его 23-летний пассажир (житель Посьета) скончались на месте.

При установке личности погибших выяснилось, что парень на водительском сиденье водительских прав не имел и никогда не сдавал соответствующий экзамен.

Полиция назначила исследования, которые позволят установить все причины происшествия и прояснить картину ДТП. Вероятно, неопытному водителю помешали последствия разгула стихии — гололедица или плохая видимость.

Накануне во Владивостоке пришлось буквально вытаскивать некоторые утонувшие после дождя авто.

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