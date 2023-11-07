05:56 (мск), источник: Newslab.ru
На красноярском Татышеве течением унесло моржевавшего мужчину. Его не нашли
В Красноярске на острове Татышеве течением унесло мужчину.
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Об этом рассказали в Службе спасения края.
Все произошло накануне, 6 ноября, сообщение поступило от очевидцев.
Оказалось, что в районе Октябрьского моста течением унесло 28-летнего мужчину, который пошел моржевать. На место выезжали спасатели Красноярского отряда. В ходе выезда они обследовали 5 км береговой линии реки Енисей. Мужчина не найден.
Также 6 ноября спасатели Шушенской станции искали 62-летнего мужчину, пропавшего 30 октября в лесном массиве в районе поселка Иджа Шушенского района. Спасатели обследовали 35 км лесных дорог на автомобиле, 9 км на снегоходе, 3 км лесного массива, 2 заброшенных здания, но пропавшего так и не нашли.