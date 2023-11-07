Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
05:56 (мск), источник: Newslab.ru

На красноярском Татышеве течением унесло моржевавшего мужчину. Его не нашли

В Красноярске на острове Татышеве течением унесло мужчину.

Об этом рассказали в Службе спасения края.

Все произошло накануне, 6 ноября, сообщение поступило от очевидцев.

Оказалось, что в районе Октябрьского моста течением унесло 28-летнего мужчину, который пошел моржевать. На место выезжали спасатели Красноярского отряда. В ходе выезда они обследовали 5 км береговой линии реки Енисей. Мужчина не найден.

Также 6 ноября спасатели Шушенской станции искали 62-летнего мужчину, пропавшего 30 октября в лесном массиве в районе поселка Иджа Шушенского района. Спасатели обследовали 35 км лесных дорог на автомобиле, 9 км на снегоходе, 3 км лесного массива, 2 заброшенных здания, но пропавшего так и не нашли.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ночные морозы идут в Красноярск
Красноярка купила бананы с доставкой от «Пятёрочки» и выиграла...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта