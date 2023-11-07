Доброволец Виталий Ерешко из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации

Известно, что сибиряк родился 10 января 1990 года в небольшом селе Новошмаково, которое входит в состав Огнево-Заимковского сельсовета. Воспитывался в многодетной семье.
После окончания 9 классов школы сибиряк поступил в училище, где получил специальность бульдозериста и экскаваторщика. Срочную военную службу отслужил в десантных войсках.
Вернувшись из армии, Виталий стал работать по полученной специальности — экскаваторщиком, часто уезжал в рабочие командировки в другие города.
В зону военной спецоперации мужчина попал в качестве добровольца осенью прошлого года. Сибиряк погиб 30 октября этого года.
У мужчины остались жена и сын. Церемония прощания с Виталием Ерешко состоялась 6 ноября в сельском клубе села Новошмаково.
Ранее «Прецедент» сообщал, что мобилизованный из Новосибирской области Сергей Крючков погиб в зоне спецоперации. Редакция также писала о том, что мобилизованный из Новосибирской области Александр Готманов погиб в зоне спецоперации.