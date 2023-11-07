08:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Приморье автобус с пассажирами вылетел с дороги
Из-за гололедных явлений на дороге в Ханкайском районе Приморья с трассы в кювет сошел автобус с пассажирами, сообщает ИА PrimaMedia.
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Происходящее на камеру мобильного телефона снял проезжающий мимо автомобилист. На кадрах видно, как часть габаритного транспорта оказалась в кювете под наклоном. О том, есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Корр. ИА PrimaMedia уточняет подробности ДТП.
Как уточнили в пресс-службе УВД, сообщений в полицию не поступало. Сотрудники выехали на место.
«Без пострадавших», — уточнили в полиции.