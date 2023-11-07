Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
09:21 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Сотрудники СГБ задержали двоих сотрудников прокуратуры при получении взятки

Должностные лица районных прокуратур в двух регионах требовали деньги за оказание помощи гражданам, подозреваемым в совершении уголовных преступлений.

Источник: Кадр из видео

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ, был задержан следователь Ходжаабадской районной прокуратуры Андижанской области.

Выяснилось, что он потребовал $5 тыс. за неприменение меры пресечения в виде заключения под стражу и помощь в ходе следствия в отношении подозреваемого, проходящего по уголовному делу, возбужденному по статьям 168 и 228 Уголовного Кодекса.

Следователь был задержан с поличным при получении запрошенной суммы в заведении общественного питания.

По данному факту областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 168 (Мошенничество) и 211 (Дача взятки) УК РУз..В ходе расследования выяснилось, что следователь действовал по указанию заместителя прокурора района, который также был заключен под стражу.

Подобный случай произошел в Самаркандской области. Помощник прокурора Пастдаргомского района потребовал $3 тыс. у родственников гражданина, проходящего в качестве обвиняемого по уголовному делу, за назначение менее тяжкого наказания и оказание помощи в освобождении из-под стражи через своих знакомых в судебных органах.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного СГБ в Самарканде, помощник прокурора был пойман с вещественными доказательствами при получении $2,5 тыс.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 168 (Мошенничество) и 211 (Дача взятки) УК РУз, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Прокуратура