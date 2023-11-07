10:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Были на внедорожнике с прицепом: трое мужчин не вернулись домой в Хабаровском крае
Трое рыбаков пропали на праздники в Хабаровском крае.
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После длинных выходных в Хабаровском крае объявили в розыск троих мужчин. Они отправились на рыбалку 4 ноября, но домой так и не вернулись. Это Андрей Колотов 49 лет, Юрий Чунарев 38 лет и Денис Кудряшов 41 года. Уехали они на белом Toyota Land Cruiser Prado, госномер А346УК. У автомобиля был прицеп.
Известно, что они решили порыбачить на реке Анюй Нанайского района. Все мужчины среднего телосложения, у них короткие русые волосы и голубые глаза. Андрей ростом 170 сантиметров, Юрий — 190 сантиметров, Денис — 186 сантиметров.
Андрей предположительно был одет в камуфлированный костюм, на Юрии была болотная шапка-ушанка, коричнево-желтый зимний костюм.
Известно также, что они должны были отправиться в сплав на серой лодке с мотором. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчин, просят позвонить по телефонам: