Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
10:29 (мск), источник: "Российская газета"

В Иркутске осудили экс-директора интерната, где насиловали детей

В столице Иркутской области суд огласил вердикт по резонансному уголовному делу бывшего руководителя Центра помощи детям, которые остались без попечения родителей. Женщину признали виновной в превышении должностных полномочий.

Источник: AP 2023

Куйбышевский районный суд приговорил экс-директора центра к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба судов региона.

О событиях, которые происходили в детском доме, стало известно летом 2021 года. В июле следователи возбудили против директора образовательного учреждения дело о превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Примерно в то же время правоохранители завели еще одно дело — о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

По данным следствия, 12-летний воспитанник центра насиловал детей, а директор, зная о том, что происходит в стенах вверенного ей детдома, замалчивала ситуацию — женщина ограничилась проведением так называемого внутреннего расследования и не проинформировала о ЧП правоохранительные органы.

Бывшего руководителя центра взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта