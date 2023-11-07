В Иркутске осудили экс-директора интерната, где насиловали детей

Куйбышевский районный суд приговорил экс-директора центра к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба судов региона.
О событиях, которые происходили в детском доме, стало известно летом 2021 года. В июле следователи возбудили против директора образовательного учреждения дело о превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Примерно в то же время правоохранители завели еще одно дело — о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.
По данным следствия, 12-летний воспитанник центра насиловал детей, а директор, зная о том, что происходит в стенах вверенного ей детдома, замалчивала ситуацию — женщина ограничилась проведением так называемого внутреннего расследования и не проинформировала о ЧП правоохранительные органы.
Бывшего руководителя центра взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе.