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10:33 (мск), источник: Комсомольская правда

«Я не виноват, он сам»: в Самарской области рабочий заживо сжег товарища, за отказ с ним выпить

В Самаре рабочего, который заживо сжег собутыльника, отправили в тюрьму.

Источник: Комсомольская правда

Самарский областной суд вынес приговор местному жителю, который убил своего напарника с особой жестокостью. Андрей Л. работал на предприятии в Борском районе Самарской области и вместе со своим напарником жил в вагончике на трассе недалеко от села Заплавное. В один из вечером мужчины решили расслабится после тяжелого рабочего дня и выпить, но алкогольные посиделки закончились трагедией. Через некоторое время уставший товарищ прилег отдохнуть, а Андрею хотелось продолжить задушевные разговоры под «рюмочку чая». Напарник не разделил рвение самарца, за что поплатился жизнью — Андрей облил несговорчивого собутыльника горючей жидкостью и поджег. «КП-Самара» узнала подробности страшной истории.

«Не будешь пить — я тебя сожгу!»

ЧП произошло на полевом стане строительной площадки. Андрей и его напарник распили пол-литра сорокоградусной жидкости на двоих, после чего напарник решил прилечь отдохнуть. Андрею не понравилась перспектива продолжать пить в одиночестве, и он решил разбудить своего собутыльника.

— Мужчина ответил отказом, за что подсудимый начал угрожать ему расправой. Со словами «Я тебя сейчас сожгу!» Андрей Л. взял пластиковую бутылку с горючей жидкостью и облил потерпевшего. После чего поджег газовой горелкой, — сказано в материалах уголовного дела.

Напарник вспыхнул, вскочил с кровати и попытался снять с себя горящую спецовку. Андрей вдруг осознал, что натворил и принялся тушить товарища одеялами. Обгоревший мужчина выбежал на улицу и начал звать на помощь. Андрей попытался сбежать, но все же решил вернуться.

Рассказал под запись, что произошло

— Потерпевший получил сильные ожоги, но находился в сознании. Он позвонил рабочим, которые находились в соседнем стане и попросил помощи. Через некоторое время знакомые мужчины приехали на место ЧП, где встретили Андрея. Он рассказал, что его напарник пытался зажечь печку и самовоспламенился, — известно из показаний свидетелей.

Зайдя в вагончик, мужчины увидели потерпевшего, у которого сильно обгорело тело. Он был в сознании и рассказал, что же случилось на самом деле.

— Записывай! — приказал один из мужчин другу.

Приехавший на помощь рабочий включил на телефоне запись. Потерпевший через боль рассказал знакомым, что Андрей его поджег специально. В это время сам преступник стоял рядом и пытался всеми силами оправдаться. В скором времени приехали скорая помощь.

Три месяца боролся за жизнь

Мужчину с сильными ожогами доставили сначала в Борскую ЦРБ, а после на санавиации привезли в Самару. Врачи поставили диагноз: термический ожог пламенем 2 и 3 степени. Площадь ожога составила около 80%". Невероятно, но с такими тяжелыми травмами потерпевший был в сознании и успел дать показания прибывшим в больницу сотрудникам правоохранительных органов. Врачи на протяжении трех месяцев боролись за жизнь мужчины, но под конец он перестал принимать пищу, его организм ослаб, и потерпевший скончался.

Андрей Л. не признавал вину ни на следствии, ни в суде. Он рассказывал, что его напарник сам пожег себя, пытаясь растопить печку. Однако его показания не были доказаны, а свидетели и обстоятельства происшествия говорили о его виновности.

Самарский областной суд на протяжении нескольких месяцев рассматривал данное дело, слушал показания свидетелей, врачей больницы, пожарных, а также просматривал видеозапись, снятую в день происшествия, где сам погибший рассказывает о том, что произошло. Все доводы указывали, что Андрей Л. виновен в совершении убийства с особой жестокостью. Самарцу назначили 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить родственникам погибшего чуть больше двух миллионов рублей. Адвокат подсудимого пытался обжаловать это решение, но приговор был оставлен без изменений.

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