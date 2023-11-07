11:58 (мск), источник: Ura.ru
Спикер думы свердловского города погиб в ДТП
Председатель думы Североуральска Виктор Ильин 7 ноября погиб в аварии. Информацию о гибели Ильина URA.RU подтвердила мэр Североуральска Светлана Миронова.
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«Мы все находимся в шоке — сегодня утром Виктор Иванович [Ильин] был на совещании с нами, а потом уехал до пятницы в командировку в Екатеринбург на обучение по противодействию коррупции. И буквально полчаса назад сообщают, что он погиб», — сказала Миронова.
Авария произошла на 15-м километре трассы Серов-Североуральск-Ивдель. По данным УГИБДД Свердловской области, Lada Priora столкнулась с Hyundai Solaris. В какой именно машине был Ильин, неизвестно.