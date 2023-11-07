12:03 (мск), источник: Югополис
В Сочи спасатели успели вытащить спелеолога из Чертовой норы до начала дождя (видео)
Пещера находится в русле реки.
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В Сочи в пещере Чертова нора, которая находится в каньоне реки Агуры, застрял 43-летний спелеолог. Об этом спасателям ЮРПСО рассказала его спутница, сумевшая выбраться из-под земли на поверхность.
Мужчина с женщиной отправились в пещеру ночью 6 ноября. Однако утром женщина позвонила спасателям и сообщила, что не смогла докричаться до своего спутника и, возможно, ему нужна помощь. К пещере она также вызвала еще одного спелеолога.
«Ход в пещере оказался достаточно узким, к тому же рядом со спелеологом находился его друг, и приблизиться к ним удалось лишь двум самым стройным спасателям. Сотрудники ЮРПСО при помощи альпинистского снаряжения помогли мужчине выбраться», — рассказали в пресс-службе организации.
Медпомощь никому не понадобилась. Завершить спасательную операцию успели до начала дождя, отметили в ЮРПСО.