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15:06 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Бухаре под колесами мусоровоза погибла студентка

Мусоровоз, приехавший на свалку, сбил студентку 2-го курса педвуза.

Источник: t.me/Buxoro_Eco

Инцидент произошел сегодня, 7 ноября, примерно в 08:30 на улице Мустакиллик города Бухары.

42-летний водитель ООО «Махсусавтохужалик» во время опустошения грузового отсека не заметил проходившую мимо студентку 2-го курса Бухарского государственного педагогического института из-за проезжавшего авто мимо передней части мусоровоза..

Отмечается, что девушка подошла слишком близко к кабине мусоровоза. Из-за невысокого роста водитель не заметил её. Девушка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

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