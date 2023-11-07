15:06 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Бухаре под колесами мусоровоза погибла студентка
Мусоровоз, приехавший на свалку, сбил студентку 2-го курса педвуза.
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Инцидент произошел сегодня, 7 ноября, примерно в 08:30 на улице Мустакиллик города Бухары.
42-летний водитель ООО «Махсусавтохужалик» во время опустошения грузового отсека не заметил проходившую мимо студентку 2-го курса Бухарского государственного педагогического института из-за проезжавшего авто мимо передней части мусоровоза..
Отмечается, что девушка подошла слишком близко к кабине мусоровоза. Из-за невысокого роста водитель не заметил её. Девушка скончалась на месте происшествия.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.